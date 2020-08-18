Elektrik üretiminin durduğu Gazze'de insani kriz uyarısı
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Elektrik üretiminin durduğu Gazze'de insani kriz uyarısı

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik ablukayı sıkılaştırması nedeniyle bölgedeki tek elektrik santralinde üretimin durması sonrası Mizan İnsan Hakları Merkezi insani kriz uyarısı yaptı.

Elektrik üretiminin durduğu Gazze'de insani kriz uyarısı
18.08.2020 19:33 | Son Güncelleme: 18.08.2020 19:36

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik ablukayı sıkılaştırması nedeniyle bölgedeki tek elektrik santralinde üretimin durması sonrası Mizan İnsan Hakları Merkezi insani kriz uyarısı yaptı.

Merkezden yapılan yazılı açıklamada, "İsrail işgal makamlarının Gazze'deki 2 milyon Filistinliye karşı aldığı bir dizi cezai tedbir sebebiyle insani durum tehlikeli şekilde kötüye gidiyor." ifadeleri kullanıldı.

Santralin durması sonrası ortaya çıkan elektrik sıkıntısının, yaşamı olumsuz etkileyeceği ve Gazze Şeridi'ndeki sağlık hizmetleri ve temel hizmetlerdeki bozulmayı daha da kötüleştireceği vurgulanan açıklamada, uluslararası topluma İsrail'in uygulamalarına son vermesi için baskı yapma çağrısında bulunuldu.

Açıklamada ayırca, "İsrail'in giderek arttırdığı ihlalleler bedelini sivillerin hayatları ile ödediği yeni bir silahlı çatışmanın fitilini ateşleyebilir." ifadelerine yer verildi.

Gazze Şeridi'ndeki Elektrik Dağıtım Şirketinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik ablukayı sıkılaştırması sebebiyle elektrik santraline yakıt temin edilemediği ve bu yüzden, normalde yüzde 75 kapasiteyle çalışan santralde üretimin tamamen durduğu belirtilmişti.

Gazze'deki elektrik krizi

İsrail, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana kara, hava ve denizden abluka altında tutuyor.

Bölgenin tek elektrik santrali, gerekli yakıt sağlanamadığı için tam randımanlı çalıştırılamıyor.

Elektrik dağıtımını gerçekleştiren şirketin verilerine göre, Gazze Şeridi günlük 560 megavat elektriğe ihtiyaç duymasına rağmen bu miktarın sadece 205 megavatı temin edilebiliyor. Bu da endüstri gibi üretimin yapıldığı sektörler ile kamu hizmeti sunan hastaneler, belediyeler ve kamu binalarının yanı sıra halkı da doğrudan olumsuz etkiliyor.

Kaynak: AA

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