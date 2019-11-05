Elektrik üretiminde yerli ve yenilenebilir kaynak hedefine ulaşıldı

05.11.2019 12:08

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Milli Enerji ve Maden Politikası'nda ilan edilen kısa vadede elektrik üretiminin üçte ikisini yerli ve yenilenebilir kaynaklardan elde etme hedefini yakaladıklarını açıkladı.