Elektrik üretiminde yerli ve yenilenebilir kaynak hedefine ulaşıldı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Milli Enerji ve Maden Politikası'nda ilan edilen kısa vadede elektrik üretiminin üçte ikisini yerli ve yenilenebilir kaynaklardan elde etme hedefini yakaladıklarını açıkladı.
05.11.2019 12:08
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Milli Enerji ve Maden Politikası'nda ilan edilen kısa vadede elektrik üretiminin üçte ikisini yerli ve yenilenebilir kaynaklardan elde etme hedefini yakaladıklarını açıkladı.
Kaynak: Dunya.com