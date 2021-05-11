Elektrik üretimi yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre 2 bin 733 gigavatsaat arttı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, elektrik üretiminin, yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre 2 bin 733 gigavatsaat arttığını bildirdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, elektrik üretiminin, yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre 2 bin 733 gigavatsaat arttığını bildirdi.

Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, mart sonu itibarıyla elektrikte kurulu gücün ise 97 bin 70 megavata ulaştığını belirtti.

Türkiye'de elektrik üretiminin yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre 2 bin 733 gigavatsaat artarak 79 bin 442 gigavatsaate yükseldiğini aktaran Dönmez, "Gücümüz yerli, enerjimiz yenilenebilir." ifadesini kullandı.

Dönmez, geçen yılın ilk çeyreğinde 56 bin 423 megavat olan kurulu yerli kurulu gücün, bu yılın aynı döneminde 62 bin megavata, 45 bin 107 megavat olan yenilenebilir enerji kapasitesinin de 50 bin 579 megavata çıktığını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuran Erkul Kaya