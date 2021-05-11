Elektrik üretimi yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre 2 bin 733 gigavatsaat arttı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Elektrik üretimi yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre 2 bin 733 gigavatsaat arttı

Elektrik üretimi yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre 2 bin 733 gigavatsaat arttı
Anadolu Ajansı / Nuran Erkul Kaya - Haberler | Ekonomi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, elektrik üretiminin, yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre 2 bin 733 gigavatsaat arttığını bildirdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, elektrik üretiminin, yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre 2 bin 733 gigavatsaat arttığını bildirdi.

Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, mart sonu itibarıyla elektrikte kurulu gücün ise 97 bin 70 megavata ulaştığını belirtti.

Türkiye'de elektrik üretiminin yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre 2 bin 733 gigavatsaat artarak 79 bin 442 gigavatsaate yükseldiğini aktaran Dönmez, "Gücümüz yerli, enerjimiz yenilenebilir." ifadesini kullandı.

Dönmez, geçen yılın ilk çeyreğinde 56 bin 423 megavat olan kurulu yerli kurulu gücün, bu yılın aynı döneminde 62 bin megavata, 45 bin 107 megavat olan yenilenebilir enerji kapasitesinin de 50 bin 579 megavata çıktığını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuran Erkul Kaya

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ali Babacan Hulusi Akar Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Tarkan Ebru Yaşar Burcu Biricik Nesrin Cavadzade
Spor Muslera Mesut Özil Yılmaz Vural Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Aksa Kudüs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Elektrik üretimi yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre 2 bin 733 gigavatsaat arttı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.5.2021 00:18:42. #1.15#

title