Elektrik üretimi Şubat ayında yüzde 2,97 azaldı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun Şubat ayı raporu açıklandı. Raporda elektrik tüketimindeki artış dikkat çekerken Türkiye'nin lisanslı elektrik üretimi Şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,97 düşüşle 23 milyon 607 bin 941 megavatsaata ulaştı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun Şubat ayına ilişkin "Elektrik Piyasası Sektör Raporu"na göre, lisanslı elektrik üretiminin yüzde 28,09'u doğal gaz santralleri, yüzde 22,88'i ithal kömür, yüzde 16,97'si hidroelektrik santralleri ve yüzde 13,11'i linyit santralleri tarafından yapıldı.

YENİLENENİLİR ENERJİ KAYNAKLARI LİSTENİN GERİSİNDE KALDI

Bu kaynakları sırasıyla rüzgar, jeotermal, biyokütle, taş kömürü, asfaltit, güneş ve fuel-oil izledi.Toplam lisanslı elektrik üretimi, Şubat'ta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 2,97 azalarak 23 milyon 607 bin 941 megavatsaat oldu.

TÜKETİM MİKTARINDAKİ ARTIŞ DİKKAT ÇEKTİ

Faturalanan elektrik tüketim miktarı, aynı dönemde yüzde 0,48 artarak 19 milyon 88 bin 174 megavatsaat oldu.Tüketimin yüzde 44,71'i sanayi, yüzde 27,32'si mesken ve yüzde 22,65'i ticarethane aboneleri tarafından gerçekleştirildi. Söz konusu tüketimde tarımsal sulamanın payı yüzde 2,89, aydınlatmanın payı ise yüzde 2,42 olarak kayıtlara geçti.

ABONE SAYISI 46 MİLYON 249 BİN 821'E ULAŞTI

Elektrikte abone sayısı, Şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,42 artarak 46 milyon 249 bin 821'e ulaştı.Bu dönemde, sanayi tüketicilerinin sayısında yüzde 4,02, tarımsal sulama tüketicilerinin sayısında yüzde 2,98, mesken tüketicilerinin sayısında yüzde 2,44, ticarethane tüketicilerinin sayısında yüzde 2,28 ve aydınlatma tüketicilerinin sayısında yüzde 1,08 artış görüldü.

KURULU GÜCÜN 28,59'U DOĞALGAZDAN KARŞILANDI

Türkiye'nin lisanslı elektrik kurulu gücü ise bu dönemde yüzde 5,53 artarak 89 bin 742 megavat oldu.

Kurulu gücün yüzde 28,59'u doğal gaz çevrim santralleri, yüzde 25,74'ü barajlı hidrolelektrik santralleri, yüzde 11,28'i linyit santrallerinden, kalanı ise diğer enerji kaynaklarından elektrik üreten tesislerden oluştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Firdevs Yüksel