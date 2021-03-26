Elektrik üretimi ocakta yüzde 0,05 azaldı

Türkiye'nin lisanslı elektrik üretimi ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,05 düşüşle 26 milyon 500 bin 154 megavatsaat oldu.

Türkiye'nin lisanslı elektrik üretimi ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,05 düşüşle 26 milyon 500 bin 154 megavatsaat oldu.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun ocak ayına ilişkin "Elektrik Piyasası Sektör Raporu"na göre, lisanslı elektrik üretiminin yüzde 31,44'ü doğal gaz santralleri, yüzde 20,65'i ithal kömür, yüzde 16,24'ü hidroelektrik santralleri ve yüzde 12,95'i linyit santralleri tarafından yapıldı.

Bu kaynakları sırasıyla rüzgar, jeotermal, biyokütle, taş kömürü, asfaltit, güneş ve fuel-oil izledi.

Toplam lisanslı elektrik üretimi, ocakta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 0,05 azalarak 26 milyon 500 bin 154 megavatsaat oldu. Söz konusu dönemde elektrik üretimindeki kısmi düşüşte, ticarethane abonelerinin tüketim miktarındaki düşüş etkili oldu.

Faturalanan tüketim miktarı

Faturalanan elektrik tüketim miktarı, aynı dönemde yüzde 0,33 azalarak 19 milyon 969 bin 813 megavatsaat oldu.

Tüketimin yüzde 45,5'i sanayi, yüzde 28,2'si mesken ve yüzde 22,7'si ticarethane aboneleri tarafından gerçekleştirildi.

Söz konusu tüketimde aydınlatmanın payı yüzde 2,6, tarımsal sulamanın payı ise yüzde 0,9 olarak kayıtlara geçti.

Abone sayısı arttı

Elektrikte abone sayısı ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,45 artarak 46 milyon 174 bin 497'ye ulaştı.

Bu dönemde, sanayi tüketicilerinin sayısında yüzde 3,12, tarımsal sulama tüketicilerinin sayısında yüzde 2,95, mesken tüketicilerinin sayısında yüzde 2,46, ticarethane tüketicilerinin sayısında yüzde 2,34 ve aydınlatma tüketicilerinin sayısında yüzde 1,94 artış görüldü.

Türkiye'nin lisanslı elektrik kurulu gücü ise bu dönemde yüzde 5,11 artarak 89 bin 343 megavat oldu.

Kurulu gücün yüzde 28,71'i doğal gaz çevrim santralleri, yüzde 25,67'si barajlı hidrolelektrik, yüzde 11,33'ü linyit santrallerinden, kalanı ise diğer enerji kaynaklarından elektrik üreten tesislerden oluştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Firdevs Yüksel