Elektrik üretimi ocakta yüzde 0,05 azaldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Elektrik üretimi ocakta yüzde 0,05 azaldı

Anadolu Ajansı / Firdevs Yüksel - Haberler | Ekonomi
Elektrik üretimi ocakta yüzde 0,05 azaldı

Türkiye'nin lisanslı elektrik üretimi ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,05 düşüşle 26 milyon 500 bin 154 megavatsaat oldu.

Son Dakika: AB Liderler Zirvesi'nin ardından Türkiye açıklaması: İş birliğini geliştirmeye hazırız
Son Dakika: AB Liderler Zirvesi'nin ardından Türkiye açıklaması: İş birliğini geliştirmeye hazırız

Türkiye'nin lisanslı elektrik üretimi ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,05 düşüşle 26 milyon 500 bin 154 megavatsaat oldu.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun ocak ayına ilişkin "Elektrik Piyasası Sektör Raporu"na göre, lisanslı elektrik üretiminin yüzde 31,44'ü doğal gaz santralleri, yüzde 20,65'i ithal kömür, yüzde 16,24'ü hidroelektrik santralleri ve yüzde 12,95'i linyit santralleri tarafından yapıldı.

Bu kaynakları sırasıyla rüzgar, jeotermal, biyokütle, taş kömürü, asfaltit, güneş ve fuel-oil izledi.

Toplam lisanslı elektrik üretimi, ocakta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 0,05 azalarak 26 milyon 500 bin 154 megavatsaat oldu. Söz konusu dönemde elektrik üretimindeki kısmi düşüşte, ticarethane abonelerinin tüketim miktarındaki düşüş etkili oldu.

Faturalanan tüketim miktarı

Faturalanan elektrik tüketim miktarı, aynı dönemde yüzde 0,33 azalarak 19 milyon 969 bin 813 megavatsaat oldu.

Tüketimin yüzde 45,5'i sanayi, yüzde 28,2'si mesken ve yüzde 22,7'si ticarethane aboneleri tarafından gerçekleştirildi.

Söz konusu tüketimde aydınlatmanın payı yüzde 2,6, tarımsal sulamanın payı ise yüzde 0,9 olarak kayıtlara geçti.

Abone sayısı arttı

Elektrikte abone sayısı ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,45 artarak 46 milyon 174 bin 497'ye ulaştı.

Bu dönemde, sanayi tüketicilerinin sayısında yüzde 3,12, tarımsal sulama tüketicilerinin sayısında yüzde 2,95, mesken tüketicilerinin sayısında yüzde 2,46, ticarethane tüketicilerinin sayısında yüzde 2,34 ve aydınlatma tüketicilerinin sayısında yüzde 1,94 artış görüldü.

Türkiye'nin lisanslı elektrik kurulu gücü ise bu dönemde yüzde 5,11 artarak 89 bin 343 megavat oldu.

Kurulu gücün yüzde 28,71'i doğal gaz çevrim santralleri, yüzde 25,67'si barajlı hidrolelektrik, yüzde 11,33'ü linyit santrallerinden, kalanı ise diğer enerji kaynaklarından elektrik üreten tesislerden oluştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Firdevs Yüksel

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Erkan Kandemir Mustafa Şentop Süleyman Soylu Muhsin Yazıcıoğlu
Magazin Müge Anlı Guy Ritchie Şeyma Subaşı Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Ali Koç Cenk Tosun Fatih Terim Aykut Kocaman Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kar Dolar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Elektrik üretimi ocakta yüzde 0,05 azaldı - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.3.2021 10:57:36. #1.15#
title