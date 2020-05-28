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Elektrik üretimi martta yüzde 0,7 azaldı

Türkiye'nin lisanslı elektrik üretimi martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,7 azalışla 23 milyon 828 bin 262 megavatsaate geriledi.

Elektrik üretimi martta yüzde 0,7 azaldı
28.05.2020 08:35 | Son Güncelleme: 28.05.2020 08:35

Türkiye'nin lisanslı elektrik üretimi martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,7 azalışla 23 milyon 828 bin 262 megavatsaate geriledi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun mart ayına ilişkin "Elektrik Piyasası Sektör Raporu"na göre, lisanslı elektrik üretiminin yüzde 40,4'ü hidroelektrik santraller, yüzde 20,3'ü ithal kömür, yüzde 12,5'i linyit, yüzde 10,4'ü doğal gaz santralleri tarafından yapıldı.

Bu kaynakları sırasıyla rüzgar, jeotermal, biyokütle, asfaltit, taş kömürü, fuel-oil ve güneş izledi.

Böylece, toplam lisanslı elektrik üretimi martta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 0,7 azalarak 23 milyon 828 bin 262 megavatsaate düştü.

Abone sayısı

Elektrikte abone sayısı martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,8 artarak 45 milyon 240 bin 505'e ulaştı.

Bu dönemde, ticarethane tüketicilerinin sayısı yüzde 1, aydınlatma tüketicilerinin sayısı yüzde 4,2 azalırken, sanayi tüketicilerinin sayısı yüzde 20,4, mesken tüketicilerinin sayısı yüzde 3,6, tarımsal sulama tüketicilerinin sayısı ise yüzde 3,1 artış gösterdi.

Faturalanan tüketim miktarı

Faturalanan elektrik tüketim miktarı, martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,9 azalarak 18 milyon 452 bin 687 megavatsaat oldu.

Söz konusu ayda faturalanan elektrik tüketiminin yüzde 45'i sanayi, yüzde 26,1'i mesken ve yüzde 24,3'ü ticarethane aboneleri tarafından gerçekleştirildi. Kalan tüketimin yüzde 2,4'ünün aydınlatma ve yüzde 2,2'sinin tarımsal sulama kaynaklı olduğu görüldü.

Kurulu güç

Türkiye'nin lisanslı elektrik kurulu gücü bu dönemde yüzde 1,8 artarak 84 bin 951 megavat oldu.

Kurulu gücün yüzde 30,2'si doğal gaz çevrim santralleri, yüzde 24,3'ü barajlı hidrolelektrik, yüzde 11,9'u da linyit santrallerinden oluştu. Kurulu kapasitenin kalan kısmı diğer enerji kaynaklarından elektrik üreten tesisler arasında paylaşıldı.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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