Elektrik üretimi eylülde yüzde 0,7 arttı

Türkiye'nin lisanslı elektrik üretimi, eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,7 artışla 26 milyon 725 bin 285 megavatsaat oldu.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) eylül ayına ilişkin "Elektrik Piyasası Sektör Raporu"na göre, lisanslı elektrik üretiminin yüzde 40,4'ü doğal gaz santralleri, yüzde 15,7'si ithal kömür santralleri, yüzde 14,3'ü linyit santralleri ve yüzde 10,7'si hidroelektrik santrallerinden sağlandı.

Bu kaynakları sırasıyla rüzgar, jeotermal, biyokütle, taş kömürü, asfaltit, güneş ve fuel-oil izledi.

Faturalanan elektrik tüketim miktarı ise aynı dönemde yaklaşık yüzde 1,8 artarak 22 milyon 422 bin 292 megavatsaat oldu.

Tüketimin yüzde 42,6'sı sanayi, yüzde 25,6'sı ticarethane ve yüzde 23,1'i mesken aboneleri tarafından gerçekleştirildi. Tarımsal sulamanın payı yüzde 6,7, aydınlatmanın payı ise yüzde 2 olarak kayıtlara geçti.

Abone sayısı ve kurulu güç arttı

Elektrikte abone sayısı eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,6 artarak 46 milyon 985 bin 329'a ulaştı.

Bu dönemde, sanayi tüketicilerinin sayısında yaklaşık yüzde 6,8, tarımsal sulama tüketicilerinin sayısında yüzde 3,4, ticarethane tüketicilerinin sayısında yüzde 2,9, mesken tüketicilerinin sayısında yüzde 2,6 ve aydınlatma tüketicilerinin sayısında yüzde 1,8 artış görüldü.

Türkiye'nin lisanslı elektrik kurulu gücü ise bu dönemde yaklaşık yüzde 5,6 artarak 91 bin 440 megavat oldu.

Kurulu gücün yüzde 27,9'u doğal gaz çevrim santralleri, yüzde 25,5'i barajlı hidrolelektrik santralleri, yüzde 11,1'i linyit santralleri, yüzde 11'i rüzgar santrallerinden, kalan bölüm ise diğer enerji kaynaklarından elektrik üreten tesislerden oluştu.

??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.



Sizce, asgari ücret ne kadar olacak? — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

AA / Firdevs Yüksel - Ekonomi Haberleri

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