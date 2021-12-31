Elektrik üretimi ekimde yüzde 2,7 arttı

Türkiye'nin lisanslı elektrik üretimi, ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,7 artışla 25 milyon 278 bin 228 megavatsaat oldu.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) ekim ayına ilişkin "Elektrik Piyasası Sektör Raporu"na göre, lisanslı elektrik üretiminin yüzde 42,3'ü doğal gaz santralleri, yüzde 14,6'sı linyit santralleri, yüzde 12,9'u hidroelektrik santralleri, yüzde 10,8'i ithal kömür santralleri ve yüzde 10,4'ü rüzgar santrallerinden sağlandı.

Bu kaynakları sırasıyla jeotermal, biyokütle, taş kömürü, asfaltit, güneş ve fuel-oil izledi.

Lisanslı elektrik üretimi, ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,7 artışla 25 milyon 278 bin 228 megavatsaat oldu.

Faturalanan elektrik tüketim miktarı ise aynı dönemde yüzde 1,5 artarak 20 milyon 569 bin 595 megavatsaat oldu.

Tüketimin yüzde 47,2'si sanayi, yüzde 25,2'si ticarethane ve yüzde 21,8'i mesken aboneleri tarafından gerçekleştirildi. Tarımsal sulamanın payı yüzde 3,4, aydınlatmanın payı ise yüzde 2,4 olarak kayıtlara geçti.

Abone sayısı ve kurulu güç arttı

Elektrikte abone sayısı ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,7 artarak 47 milyon 84 bin 919'a ulaştı.

Bu dönemde, sanayi tüketicilerinin sayısında yüzde 6,8, tarımsal sulama tüketicilerinin sayısında yüzde 3,6, ticarethane tüketicilerinin sayısında yüzde 2,9, mesken tüketicilerinin sayısında yüzde 2,6 ve aydınlatma tüketicilerinin sayısında yüzde 1,7 artış görüldü.

Türkiye'nin lisanslı elektrik kurulu gücü ise bu dönemde yüzde 5,1 artarak 91 bin 643 megavat oldu.

Kurulu gücün yüzde 27,8'i doğal gaz çevrim santralleri, yüzde 25,4'ü barajlı hidrolelektrik santralleri, yüzde 11,1'i rüzgar santralleri, yüzde 11'i linyit santrallerinden, kalan bölüm ise diğer enerji kaynaklarından elektrik üreten tesislerden oluştu.

AA / Firdevs Yüksel - Ekonomi Haberleri

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