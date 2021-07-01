Elektrik Üretim AŞ'nin aktif elektrik enerji toptan satış tarifesi belirlendi
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Elektrik Üretim AŞ'nin aktif elektrik enerji toptan satış tarifesi belirlendi

Elektrik Üretim AŞ'nin aktif elektrik enerji toptan satış tarifesi belirlendi
Anadolu Ajansı / Ebru Şengül Cevrioğlu - Haberler | Ekonomi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), bugün itibarıyla geçerli olmak üzere Elektrik Üretim AŞ'nin (EÜAŞ) aktif elektrik enerji toptan satış tarifesini belirledi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), bugün itibarıyla geçerli olmak üzere Elektrik Üretim AŞ'nin (EÜAŞ) aktif elektrik enerji toptan satış tarifesini belirledi.

EPDK'nin konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, EÜAŞ'ın dağıtım şirketlerine teknik ve teknik olmayan kayıp enerji satışları ile görevli tedarik şirketlerine yapılan satışları kilovatsaat başına 23,7636 kuruş oldu.

Ayrıca, dağıtım şirketlerine genel aydınlatma kapsamında yapılan satışlarda kilovatsaat başına 42,0000 kuruş uygulanmasına karar verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ebru Şengül Cevrioğlu

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Elektrik Üretim AŞ'nin aktif elektrik enerji toptan satış tarifesi belirlendi - Haberler Ekonomi
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