Elektrik Tüketimi Nisanda Arttı

Türkiye'nin elektrik tüketimi nisanda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 3,8 artarak 22 milyar 785 milyon 833 bin kilovatsaat oldu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerine göre, Türkiye'de geçen ay günlük bazda en yüksek elektrik tüketimi 795 milyon 780 bin kilovatsaatle 27 Nisan'da, en düşük tüketim ise 664 milyon 410 bin kilovatsaatle 22 Nisan'da gerçekleşti.

Nisanda elektrik tüketimi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,8 artışla 22 milyar 785 milyon 833 bin kilovatsaate yükselirken, elektrik üretimi ise yüzde 2,4 artışla 22 milyar 624 milyon 86 bin kilovatsaat oldu.

Elektrik üretiminin yüzde 28,5'i doğalgaz santrallerinden, yüzde 16,8'i ithal kömür ve yüzde 17,6'sı yerli kömür santrallerinden karşılandı. Üretimde hidroelektrik santrallerin payı yüzde 28'i bulurken, rüzgar enerjisinin payı yüzde 5,1 olarak belirlendi. Kalan yüzde 4'lük kısım ise jeotermal, güneş, fuel-oil ve biyokütle kaynaklarından sağlandı.

Elektrik ithalatı yüzde 48,8 arttı

Türkiye'nin elektrik ithalatı nisanda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 48,8 artarak 232 milyon 735 bin kilovatsaat oldu. Geçen yıl nisanda 156 milyon 402 bin kilovatsaat elektrik ithal edilmişti.

Geçen ay elektrik ihracatı ise yüzde 76,8 düşüşle 70 milyon 989 bin kilovatsaate geriledi. 2017 nisanda 305 milyon 355 bin kilovatsaat elektrik ihracatı yapılmıştı.