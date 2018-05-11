Elektrik Tüketimi Nisan Ayında Yüzde 3,8 Arttı

Nisan ayına ilişkin elektrik tüketimi belli oldu. Türkiye'nin elektrik tüketimi yılın dördüncü ayında yüzde 3,8'lik artış kaydetti.

Yurt genelinde nisan ayında tüketilen elektrik miktarı, 2017'nin aynı ayına kıyasla yüzde 3,8'lik artış kaydederek, 2 milyar 785 milyon 833 bin kilovatsaate ulaştı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından kayıt altına alınan veriler incelendiğinde yılın dördüncü ayında en çok elektrik tüketimi 27 Nisan 2018 tarihinde gerçekleşti. Bu tarihte kullanılan elektrik miktarı 795 milyon 780 bin kilovatsaat olarak hesaplandı. En az kullanım ise 22 Nisan 2018 tarihinde gözlemlendi. Türkiye bu tarihte 664 milyon 410 bin kilovatsaatlik tüketim yaptı.

Nisan ayında elektrik tüketim miktarındaki artış yıllık bazda yüzde 3,8'i gösterirken, üretimdeki artış yüzde 2,4 oranında oldu. Buna göre Türkiye yılın dördüncü ayında toplamda 22 milyar 624 milyon 86 bin kilovatsaatlik üretime imza attı. Bu dönemde üretilen elektriğin yüzde 28,5'lik kısmı doğalgaz santrallerinde üretildi. ithal kömür santralleri toplam üretimin yüzde 16,8'lik bölümünü karşıladı. Yerli kömürle üretim yapan santrallerse toplamdan yüzde 17,6 pay aldı.

Nisan ayında hidroelektrik santrallerinin üretime katkısı yüzde 28 oranında oldu. Rüzgardan elde edilen elektrikse toplamın yüzde 5,1'lik dilimi oluşturdu. Yüzde 4 içerisinde ise jeotermal, güneş, biyo kütle ve fuel-oil yer aldı.

Elektrik ithalatının Nisan ayı gelişimi dikkate alındığında ithal edilen elektrik yıllık bazda yüzde 48,8 oranında arttı. Buna göre Türkiye Nisan ayında 32 milyon 735 bin kilovatsaatlik elektrik ithal etti. 2017 yılının aynı ayındaki ithalatsa 156 milyon 402 bin kilovatsaat olarak kayda alınmıştı. Elektrik ihracatı verileri ise dış satımın yıl bazında yüzde 76,8 gerilediğini gösterdi. Azalış 70 milyon 989 bin kilovatsaat olarak hesaplandı.