Elektrik tüketim destek paralarını zimmetine geçiren 2 PTT çalışanı tutuklandı

İSKENDERUN, HATAY (DHA) - HATAY'ın İskenderun ilçesinde, vatandaşların elektrik tüketim destek paralarını zimmetlerine geçirdiği belirlenen 2 Ptt çalışanı gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, PTT çalışanı D.B. ile S.K.'nin, vatandaşların elektrik tüketim destek paralarını zimmetlerine geçirdiğini belirledi. Şüpheliler, adreslerine yapılan baskında gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramada 2 cep telefonu, el çantası içerisinde PTT dekontları ele geçirildi.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen D.B. ile S.K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.