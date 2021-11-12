Elektrik trafosundan kablo hırsızlığına 5 yıl hapis cezası

DİCLE, DİYARBAKIR (İHA) - Batman'da elektrik dağıtım şirketi Dicle Elektrik'e ait trafodan bakır tel çalmak üzereyken yakalanan B.Ş.'nin yapılan yargılaması sonucunda 5 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verildi.

Edinilen bilgiye göre, Batman'da geçtiğimiz yıl meydana gelen olayda Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş'ye ait trafonun kilitli kapılarını kırarak içerideki bakır telleri çalmak üzereyken yakalanan B.Ş. isimli bir kişi hakkında kamu adına açılan davada 5 yıl hapis cezası kararı verildi. 23 Mayıs 2020 tarihinde Batman merkezde akşam saatlerinde Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş'ye ait elektrik trafosuna girmek üzereyken yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen kolluk güçlerince yakalanan B.Ş.'nin üzerinde yapılan aramada pense ve bıçak ele geçirildi. Trafoda yapılan incelemede ise 4 metre uzunluğunda 95 milimetrelik bakır kabloların çalındığı tespit edildi.

Kamu davasında hapis ve para cezası verildi

Şahıs hakkında Batman 5. Asliye Ceza Mahkemesinde açılan ve Dicle Elektrik şirketinin müşteki sıfatıyla katıldığı kamu davasında sanık B.Ş.'nin TCK'nın 142/2-h maddesinde düzenlenen, "Bina veya Eklentileri İçerisinde Muhafaza Altına Alınan Eşya Hakkında Hırsızlık ve Mala Zarar Verme" suçunu işlediğine hükmedildi. Ayrıca 3 bin 600 TL adli para cezası da verilen sanığın daha önce benzer suçlardan sabıkası bulunduğuna dikkat çekildi. - BATMAN

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