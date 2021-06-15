Elektrik trafosundan çıkan yangın kısa sürede söndürüldü
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Elektrik trafosundan çıkan yangın kısa sürede söndürüldü

Elektrik trafosundan çıkan yangın kısa sürede söndürüldü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bilecik'te ormanlık bir alanda baz istasyonun elektrik ihtiyacını karşılayan trafodan çıkan alevler yangına sebep oldu.

Bilecik'te ormanlık bir alanda baz istasyonun elektrik ihtiyacını karşılayan trafodan çıkan alevler yangına sebep oldu.

Alınana bilgilere göre, Bilecik Belediyene bağlı İtfaiye Müdürlüğü, İstanbul - Eskişehir çevreyolu Tüneller mevkiindeki ormanlık alanda bir yangın ihbarı aldı. Hemen olay yerine hareket eden ekipleri yangının büyümeden söndürdü. Yangının, baz istasyonun elektrik ihtiyacını karşılayan trafodan çıktığı iddia edilirken, kesin neden itfaiye ekiplerince araştırılıyor. - BİLECİK

Elektrik trafosundan çıkan yangın kısa sürede söndürüldü
Elektrik trafosundan çıkan yangın kısa sürede söndürüldü
Elektrik trafosundan çıkan yangın kısa sürede söndürüldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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