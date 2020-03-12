Elektrik trafosunda yangın çıktı
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Şehzadeler, Güncel

Elektrik trafosunda yangın çıktı

MANİSA'nın Şehzadeler ilçesindeki bir apartmanın girişinde bulunan elektrik tesisatı önce yüksek bir sesle patladı, ardından alev alarak yandı.

12.03.2020 16:43 | Son Güncelleme: 12.03.2020 16:43
Elektrik trafosunda yangın çıktı

MANİSA'nın Şehzadeler ilçesindeki bir apartmanın girişinde bulunan elektrik tesisatı önce yüksek bir sesle patladı, ardından alev alarak yandı.Şehitler Mahallesi 719 Sokak üzerindeki 5 katlı bir apartmanın elektrik panosunda, bugün saat 13.00 sıralarında, patlamayla birlikte yangın çıktı. Patlama sonrası evlerinden korkuyla sokağa çıkan bina sakinleri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 15 dakikalık çalışma sonunda yangını büyümeden söndürdü. Yangında, apartmanın elektrik tesisatı kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.


Kaynak: DHA

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