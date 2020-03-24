Elektrik trafosunda korkutan yangın
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Kütahya, Emet, 3. Sayfa

Elektrik trafosunda korkutan yangın

Kütahya'nın Emet ilçesinde, elektrik trafosunda çıkan küçük çaplı yangın sonucu oluşan arıza yüzünden, ilçe merkezi yaklaşık 1 saat elektriksiz kaldı.

24.03.2020 10:13 | Son Güncelleme: 24.03.2020 10:13
Elektrik trafosunda korkutan yangın

Kütahya'nın Emet ilçesinde, elektrik trafosunda çıkan küçük çaplı yangın sonucu oluşan arıza yüzünden, ilçe merkezi yaklaşık 1 saat elektriksiz kaldı.

Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezinde bulunan elektrik trafosundan duman çıktığını gören vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. İtfaiyenin zamanında müdahalesi elektrik pano kısmında çıkan yangın kontrol altına alındı. Trafonun elektrik pano kısmında yangından zarar gören sigorta ve kablolar Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. (OEDAŞ) ekiplerinin uzun uğraşları sonucu değiştirilirken, ilçe merkezi yaklaşık 1 saat elektriksiz kaldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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