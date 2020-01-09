Elektrik trafosuna sıkışan kedi kurtarıldı
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Elektrik trafosuna sıkışan kedi kurtarıldı

Adıyaman'da elektrik trafosuna sıkışın yavru kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

09.01.2020 14:08 | Son Güncelleme: 09.01.2020 14:13
Elektrik trafosuna sıkışan kedi kurtarıldı

'da elektrik trafosuna sıkışın yavru kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.


Adıyaman üzerinde bulunan Hasan Taşar İmam Hatip Ortaokulu yanında bulunan elektrik trafosuna sıkışan kediye fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri trafo içinde sıkışan yavru kediyi uğraşlar sonunca çıkarmayı başardı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA
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