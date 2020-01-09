Elektrik trafosuna sıkışan kedi kurtarıldı
Adıyaman'da elektrik trafosuna sıkışın yavru kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Adıyaman'da elektrik trafosuna sıkışın yavru kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Adıyaman Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan Hasan Taşar İmam Hatip Ortaokulu yanında bulunan elektrik trafosuna sıkışan kediye fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri trafo içinde sıkışan yavru kediyi uğraşlar sonunca çıkarmayı başardı. - ADIYAMAN