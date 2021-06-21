Elektrik trafosu patladı, 60 dönüm ormanlık alan yandı
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Elektrik trafosu patladı, 60 dönüm ormanlık alan yandı

Elektrik trafosu patladı, 60 dönüm ormanlık alan yandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Malatya'nın Doğanyol ilçesinde elektrik trafosunun patlaması sonucunda 60 dönümlük ormanlık alan yandı.

Malatya'nın Doğanyol ilçesinde elektrik trafosunun patlaması sonucunda 60 dönümlük ormanlık alan yandı.

Edinilen bilgiye göre, Doğanyol ilçesi Ulutaş Mahallesi'nde elektrik trafosunun patlaması ve kıvılcımların meşe ağaçlarına sıçraması sonucu yangın meydana geldi. Meydana gelen yangında 60 dönüm ormanlık alan yanarak zarar gördü. Yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı. Yangın neticesinde herhangi bir can kaybı ve yaralanma meydana gelmedi.

Cumhuriyet Savcısının talimatıyla yangınla ilgili tahkikat başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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