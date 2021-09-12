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Elektrik tellerinin evlerle iç içe olması ağır hasarlı bina yıkımlarını engelliyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Elektrik tellerinin evlerle iç içe olması ağır hasarlı bina yıkımlarını engelliyor Elazığ'da yaşanan deprem sonrası Sanayi Mahallesi'nde tespit edilen ağır hasarlı binaların yıkımı, elektrik tellerin evlerle iç içe olmasından dolayı gerçekleştirilemiyor.

Elektrik tellerinin evlerle iç içe olması ağır hasarlı bina yıkımlarını engelliyor

ELAZIĞ - Elazığ'da yaşanan deprem sonrası Sanayi Mahallesi'nde tespit edilen ağır hasarlı binaların yıkımı, elektrik tellerin evlerle iç içe olmasından dolayı gerçekleştirilemiyor.

Elazığ'da 24 Ocak 2020 yılında yaşanan deprem sonrası Sanayi Mahallesi'nde deprem sırasında ve sonrasında yaşanan artçı sarsıntılar birçok binada ağır hasara neden oldu. Ağır hasarlı binaların yıkılması için karar çıktı. Ancak mahallede elektrik altyapısı olmaması ve evlerin elektrik telleriyle iç içe olması yıkımların gerçekleşmesine engel oldu. Mahalleli duruma tepki gösterdi.

Elazığ'da yaşanan deprem sonrası mahallelerinde 100'e yakın binaya yıkım kararı çıktığını ifade eden Sanayi Mahallesi muhtarı Necati Karataş, "Depremlerin ardından ağır hasarlı olan binaların yıkımlarına devam ediliyor. Bunların başında yıkım ekiplerinden değil de ne yazık ki alamadığımız hizmetlerden dolayı mahallemiz çağın gerisinde bulunmakta. Elektrik hatlarının yer altına alınmamasından dolayı, teller binalarla iç içe geçmekte. Bu nedenle yıkım yapılması zorlaşıyor. Arkamda duran direğin altında pano bulunuyor yıkım yapılmadan önce yıkım ekipleri yıkım esnasında zarar görmesin diye üstüne toprak dökerek destekledi. Buradan yetkililere sesleniyoruz, bir an önce elektrik hatlarını yer altına almasıyla ilgili bir çalışma göstermesi lazım. Her dilekçemizin akabinde bize söylenilen bir sonraki yatırım programına alındığı, ama ne yazık ki 2019'dan bu yana hiçbir adım atılmadı. Faturalara yansıyan hizmet bedeli olarak yansıyan bedelin mahallemizin elektrik teflerini yer altına alarak da göstermelerini talep ediyoruz" dedi.

(SE-YRT-NT-Y)

Elektrik tellerinin evlerle iç içe olması ağır hasarlı bina yıkımlarını engelliyor

Elektrik tellerinin evlerle iç içe olması ağır hasarlı bina yıkımlarını engelliyor

Elektrik tellerinin evlerle iç içe olması ağır hasarlı bina yıkımlarını engelliyor

Elektrik tellerinin evlerle iç içe olması ağır hasarlı bina yıkımlarını engelliyor

Elektrik tellerinin evlerle iç içe olması ağır hasarlı bina yıkımlarını engelliyor

Elektrik tellerinin evlerle iç içe olması ağır hasarlı bina yıkımlarını engelliyor

Elektrik tellerinin evlerle iç içe olması ağır hasarlı bina yıkımlarını engelliyor

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Elektrik tellerinin evlerle iç içe olması ağır hasarlı bina yıkımlarını engelliyor
İhlas Haber Ajansı / Sedat Erbak - Son Dakika Haberleri
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Haber: Elektrik tellerinin evlerle iç içe olması ağır hasarlı bina yıkımlarını engelliyor - Haberler
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