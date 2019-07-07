Manisa'nın Turgutlu ilçesinde elektrik tellerini koparan saman yüklü tır yandı.

Alınan bilgiye göre, Mehmet Kaya'nın (47) kullandığı 45 ABT 271 plakalı saman yüklü tır bir besi çiftliği girişindeki elektrik tellerini koparırken alev aldı.

Olay yerine gelen Turgutlu Belediye ekipleri iş makineleriyle samanlar tırdan indirerek yangını södürdü.

Yangında yaklaşık 10 ton saman, zarar gördü.

Kaynak: AA