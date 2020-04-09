Elektrik tellerine takılarak devrilen motosikletin sürücüsü öldü AYDIN'ın Kuyucak ilçesinde, elektrik tellerine takılarak devrilen motosikletin kasksız sürücüsü Veli Tosun (27) olay yerinde yaşamını yitirdi.

AYDIN'ın Kuyucak ilçesinde, elektrik tellerine takılarak devrilen motosikletin kasksız sürücüsü Veli Tosun (27) olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kaza, bugün saat 14.00 sıralarında, Kuyucak ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde yaşandı.Veli Tosun, 09 F 9839 plakalı motosikletiyle, bakım nedeniyle yerde olan elektrik tellerine takıldı. Tosun'un kontrolünden çıkan motosiklet devrildi. Kask takmadığı belirlenen Tosun, başını yere çarpıp, olay yerinde yaşamını yitirdi. Jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Tosun'un cesedi, Kuyucak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA