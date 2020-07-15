Elektrik tellerine takılan saman yüklü tır cayır cayır yandı
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Elektrik tellerine takılan saman yüklü tır cayır cayır yandı

Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde elektrik tellerine takılan saman yüklü tırın dorsesi ve içerisindeki samanlar alev alev yandı.

Elektrik tellerine takılan saman yüklü tır cayır cayır yandı
15.07.2020 13:21 | Son Güncelleme: 15.07.2020 13:26

Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde elektrik tellerine takılan saman yüklü tırın dorsesi ve içerisindeki samanlar alev alev yandı.

Edinilen bilgilere göre olay, Boğazlıyan ilçesi Cinli yokuşu mevkinde meydana geldi. A.K. yönetimindeki 47 AAS 457 plakalı tırın dorsesinde yüklü samanlar yol üzerindeki elektrik tellerine temas edip alev aldı. Bir anda tutuşan samanların tır dorsesinin tamamını kaplamasıyla sürücü A.K., tırı dorseden ayırarak çekiciyi yanmaktan son anda kurtardı. Tarla sahibi ve çevredeki vatandaşlar ile birlikte, söndürme çalışmalarına Boğazlıyan Belediyesi ve Kayseri Şeker Fabrikasına ait itfaiye ekipleri yetişti. Yangının ekili tarlasına sıçramasından korkan tarla sahibi sulama boruları döşeyerek yangına müdahale etti. Karayolları başta olmak üzere çevredeki iş makineleri, bıçak takılı traktör sahipleri olay yerine kısa sürede intikal ederek yangının çevre tarlalara sıçramasını engelledi. Uzun uğraşlar sonrası yangın söndürülürken, dorsenin yanında bulunan 13 dekarlık ekili alanın yanmasına engel olunamadı. Rüzgarın da ters esmesi sonucu yangın çevreye fazla zarar vermeden kontrol altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - YOZGAT

Kaynak: İHA

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