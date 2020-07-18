Elektrik tellerine takılan saman balyası yüklü kamyon alev alev yandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Elektrik tellerine takılan saman balyası yüklü kamyon alev alev yandı

Elektrik tellerine takılan saman balyası yüklü kamyon alev alev yandı AKSARAY'da, elektrik tellerine temas eden saman balyası yüklü kamyon alev alev yandı.

Elektrik tellerine takılan saman balyası yüklü kamyon alev alev yandı
18.07.2020 01:34 | Son Güncelleme: 18.07.2020 01:38

Elektrik tellerine takılan saman balyası yüklü kamyon alev alev yandı
AKSARAY'da, elektrik tellerine temas eden saman balyası yüklü kamyon alev alev yandı. Kamyondan dökülen balyalardaki ateşlerin sıçraması üzerine bir kamyonet ve bir evde de maddi hasar meydana geldi.
Olay, saat 17.00 sıralarında Bağlıkaya Beldesinde meydana geldi. Osman Yıldız (27) yönetimindeki 68 AD 280 plakalı kamyon, kasasına yüklenen saman balyasının elektrik tellerine temas etmesi sonucu bir anda alev aldı. Alevleri fark eden sürüçü panikleyerek, belde içerisinde balyaları dökerek yaklaşık 3 kilometre ilerledi. Dökülen balyalardaki kıvılcımlarda İsa Candan'a (50) ait 68 EK 838 plakalı kamyonet ile Mustafa Özer'in ikametine sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın itfaiye ve belde halkının çabalarıyla bir saatte söndürülerek kontrol altına alındı.
TELLERE TAKILIR DİYE UYARDIK
Kamyon sürücüsü balyaların telleri takılabileceği yönünde uyardıklarını belirten Bekir Er şunları söyledi: öKamyon bu yükseklikte buradan geçemez, tellere takılır diye daha öncede bizim beldeye balya almaya gelen kamyoncuyu uyardık. Bugün geçerken balyaların elektrik teline çarpması sonucu kamyon alev aldı. Belde sakinleri hortumlarla söndürmeye çalıştı. Sönmeyince belde içinde hızlı bir şekilde balyaları sağa sola dökerek, gelmeye başladı. Bir komşunun kamyonetine ve ileride bir eve sıçradı. Çok büyük bir yangını atlattık. Her yer duman altında kaldı. Kamyon sürücüsü en sonunda kapakları açarak rampa yukarı çıkıp bütün yükü yola boşattı'dedi.
Mustafa Özer ise,öKamyon yanarak bize doğru hızlıca geldi. Beldenin girişinden çıkışına kadar heryerde yangın çıktı. Benim evimin çatısınada sıçradı. Evimi kıl bayı kurtardım"diye konuştu.
Kamyon sürücüne Osman Yıldız'a çeşitli maddelerden 4 bin 691 TL para cezası kesilirken ehliyetine de 2 ay süreyle el konuldu.

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Türkiye'den Azerbaycan'a açık teklif: SİHA'larımız, füzelerimiz emrinizdedir Güncel
Türkiye'den Azerbaycan'a açık teklif: SİHA'larımız, füzelerimiz emrinizdedir
'Huysuz Virjin' olarak tanınan sanatçı Seyfi Dursunoğlu'nun ölüm nedeni belli oldu Magazin
"Huysuz Virjin" olarak tanınan sanatçı Seyfi Dursunoğlu'nun ölüm nedeni belli oldu
Boğalar için üretilen iktidarsızlık ilacını içip 3 gün boyunca ereksiyon yaşayan adam soluğu hastanede aldı Dünya
Boğalar için üretilen iktidarsızlık ilacını içip 3 gün boyunca ereksiyon yaşayan adam soluğu hastanede aldı
Kendisinden haber alınamayan mahalle bekçisi ölü bulundu Güncel
Kendisinden haber alınamayan mahalle bekçisi ölü bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski başyaver Yazıcı'ya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski başyaver Yazıcı'ya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi
Polis operasyonunda gizli bölmede yakalanan kadın, 'Size şaka yaptık' dedi 3. Sayfa
Polis operasyonunda gizli bölmede yakalanan kadın, "Size şaka yaptık" dedi
Hayatını kaybeden 'Huysuz Virjin' lakaplı Seyfi Dursunoğlu, mirasını Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bıraktı
Hayatını kaybeden "Huysuz Virjin" lakaplı Seyfi Dursunoğlu, mirasını Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bıraktı
Acun Ilıcalı'dan Bakan Koca'nın Survivor finali eleştirisine yanıt: İstenmeden oluşan bir durum
Acun Ilıcalı'dan Bakan Koca'nın Survivor finali eleştirisine yanıt: İstenmeden oluşan bir durum
Başından vurulmuş halde bulunan asker, sağlık ekiplerini seferber etti
Başından vurulmuş halde bulunan asker, sağlık ekiplerini seferber etti
Putin'den 150 bin askere sürpriz talimat! Beş günlük dev askeri tatbikat başladı
Putin'den 150 bin askere sürpriz talimat! Beş günlük dev askeri tatbikat başladı
Telefon dolandırıcıları iş başında! Yaşlı adamın kızının dikkati 200 bin lirayı kurtardı
Telefon dolandırıcıları iş başında! Yaşlı adamın kızının dikkati 200 bin lirayı kurtardı
Kök hücre tedavisine başlayan Mehmet Ali Erbil'in son hali sevenlerini üzdü
Kök hücre tedavisine başlayan Mehmet Ali Erbil'in son hali sevenlerini üzdü
15 Temmuz gecesi 'Yönetime el koyduk' mesajı atan oyuncu Süleyman Sacit Konuk için istenen ceza belli oldu
15 Temmuz gecesi "Yönetime el koyduk" mesajı atan oyuncu Süleyman Sacit Konuk için istenen ceza belli oldu
Mansur Yavaş, 'torpille' belediyeye işe girenlerin listesini dev ekranda yayınladı
Mansur Yavaş, "torpille" belediyeye işe girenlerin listesini dev ekranda yayınladı
Meclis'teki 4 partiden Ermenistan'a ortak kınama: İşgal ettiğin Azerbaycan topraklarından çekil
Meclis'teki 4 partiden Ermenistan'a ortak kınama: İşgal ettiğin Azerbaycan topraklarından çekil
Seyfi Dursunoğlu'nun Mehmet Ali Birand'ın 'Huysuz Virjin'den sıkılmadın mı?' sorusuna verdiği yanıt sosyal medyada gündem oldu
Seyfi Dursunoğlu'nun Mehmet Ali Birand'ın "Huysuz Virjin'den sıkılmadın mı?" sorusuna verdiği yanıt sosyal medyada gündem oldu
Libya üzerinden Afrika sıcakları geliyor! Güney kıyılarımızı ve iç bölgeler kavrulacak
Libya üzerinden Afrika sıcakları geliyor! Güney kıyılarımızı ve iç bölgeler kavrulacak
Lavaşa sarılı 500 gram esrar ele geçirildi! 3 kişi gözaltına alındı
Lavaşa sarılı 500 gram esrar ele geçirildi! 3 kişi gözaltına alındı
Katil zanlısının 8 parçaya böldüğü cansız beden için poşet almaya gittiği anlar ortaya çıktı
Katil zanlısının 8 parçaya böldüğü cansız beden için poşet almaya gittiği anlar ortaya çıktı
Dünya Sağlık Örgütü, 'Koronavirüs ikinci kez bulaşır mı?' soruna yanıt veremedi
Dünya Sağlık Örgütü, "Koronavirüs ikinci kez bulaşır mı?" soruna yanıt veremedi
Cristiano Ronaldo'nun eski sevgilisi Desire Cordero, pembe bikinili tekne pozuyla mest etti
Cristiano Ronaldo'nun eski sevgilisi Desire Cordero, pembe bikinili tekne pozuyla mest etti
Gareth Bale'ın şampiyonluk kutlamalarındaki isteksiz tavrı, Real Madrid taraftarlarını kızdırdı
Gareth Bale'ın şampiyonluk kutlamalarındaki isteksiz tavrı, Real Madrid taraftarlarını kızdırdı
Avatar Atakan ve eşinin romantik tatili! Birbirlerini öpmeye doyamadılar
Avatar Atakan ve eşinin romantik tatili! Birbirlerini öpmeye doyamadılar
Duygu Özaslan, yine selülitli haliyle görüntülendi
Duygu Özaslan, yine selülitli haliyle görüntülendi
Cesedi 8 parçaya bölünen kişi yasak aşk kurbanı çıktı: Karımla basınca öldürdüm
Cesedi 8 parçaya bölünen kişi yasak aşk kurbanı çıktı: Karımla basınca öldürdüm
5 yıldır kira ödemediği evden çıkarılırken polisleri tehdit etti
5 yıldır kira ödemediği evden çıkarılırken polisleri tehdit etti
Hande Erçel-Murat Dalkılıç ayrılığından sonra Merve Boluğur'dan manidar sözler
Hande Erçel-Murat Dalkılıç ayrılığından sonra Merve Boluğur'dan manidar sözler
Kayınvalidesinden Pınar Altuğ'un fotoğrafına ilginç yorum: Gelinin yiyecek bir şeyini bulamadım
Kayınvalidesinden Pınar Altuğ'un fotoğrafına ilginç yorum: Gelinin yiyecek bir şeyini bulamadım
Özel harekatçı olmak için dövmelerini sildirmeye giden gencin cildi çürümeye başladı
Özel harekatçı olmak için dövmelerini sildirmeye giden gencin cildi çürümeye başladı
Darbedilerek yol kenarına atılan baygın kadını vatandaşlar buldu
Darbedilerek yol kenarına atılan baygın kadını vatandaşlar buldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Hulusi Akar Mustafa Şentop Erol Katırcıoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ezgi Mola Cansu Tosun Tuvana Türkay Huysuz Virjin
Spor Okan Buruk Tamer Tuna Hikmet Karaman Bülent Korkmaz Robert Prosinecki
Daha Fazla Asker Ankara 15 Temmuz Azerbaycan
Şu an buradasınız: Elektrik tellerine takılan saman balyası yüklü kamyon alev alev yandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.7.2020 01:41:17. #1.14#
title