Elektrik tellerine takılan martı itfaiye ekiplerince kurtarıldı - Haberler
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Elektrik tellerine takılan martı itfaiye ekiplerince kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı / Osman Aksu - Haberler | Yerel

Elektrik tellerine takılan martı itfaiye ekiplerince kurtarıldı Sinop'ta elektrik tellerine asılı kalan martı, Sinop Belediyesi İtfaiye ekiplerince kurtarıldı.

SİNOP (İHA) - Elektrik tellerine takılan martı itfaiye ekiplerince kurtarıldı

SİNOP - Sinop'ta elektrik tellerine asılı kalan martı, Sinop Belediyesi İtfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Zeytinlik Mahallesi'nde bir martının elektrik tellerine takıldığını gören vatandaşlar, durumu yetkililere haber verdi. İhbar üzerine mahalleye Sinop Belediyesi İtfaiye ekipleri gönderildi. Bölgeye gelen ekipler önce elektrik akımını kesti, ardından da martıyı takıldığı tellerden kurtardı.

Sağlık durumu iyi olduğu belirlenen martı, doğaya salındı.

Elektrik tellerine takılan martı itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Elektrik tellerine takılan martı itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Elektrik tellerine takılan martı itfaiye ekiplerince kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı / Osman Aksu - Son Dakika Haberleri

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