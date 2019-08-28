28.08.2019 21:57

Elektrik tellerine takılan kamyon samanlarla birlikte kül oldu

ÇORUM - Çorum'un Sungurlu ilçesinde bir kamyon saman götürdüğü sırada alev aldı. Yangında kamyon ve samanlar kül oldu.

Edinilen bilgilere göre yangın Örnekevler Mahallesinde meydana geldi. Saman yüklenen kamyon, yüklenen samanların elektrik tellerine temas etmesi sonucu alev aldı. Vatandaşların müdahale ettiği yangın söndürülemeyince Sungurlu Belediyesi İtfaiye ekiplerine haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, iş makinalarıyla yangına müdahale etti. Uzun uğraşlar sonucunda yangın kontrol altına alınırken, yangında kamyon ve samanlar tamamen kül oldu.

Polis yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA