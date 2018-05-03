Elektrik Tellerine Takılan Güvercin Kurtarıldı

Samsun'un Havza ilçesinde enerji nakil hattına takılan güvercin, YEDAŞ ile Havza Belediyesi ekiplerince kurtarıldı.

Çiftlik Mahallesi'nde elektrik tellerine bir güvercinin takıldığını ve çırpındığını gören mahalle sakinleri, Muhtar Ahmet Demirdaş'a haber verdi.

Demirdaş'ın yardım talebi üzerine, Havza Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü Veteriner Hizmetleri ile YEDAŞ elektrik arıza ekibi mahalleye geldi.

Hattı besleyen elektriğin kesilmesinin ardından YEDAŞ elektrik arıza ekibinden bir görevli, aracının sepetiyle ulaştığı güvercini kurtararak görevli veterinere teslim etti.

Muhtar Demirdaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, elektrik tellerine iki güvercinin takıldığını belirterek "Kuşlardan biri kendiliğinden kurtuldu. Diğer kuş ise gelen ekipler tarafından kurtarıldı. Herkese teşekkür ediyoruz." dedi.

Kırsal Hizmetler Müdürlüğü Veterinerlik Hizmetlerinden yapılan açıklamada ise güvercinin genel durumun iyi olduğu, ayağındaki yaraların tedavi edilmesinin ardından doğaya salınacağı kaydedildi.