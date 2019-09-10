Elektrik tellerine çarpan kuşlar yangın çıkardı
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde mezarlıkta çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde mezarlıkta çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Çavuşköy Mahallesindeki mezarlıkta elektrik tellerine çarpan kuşlar nedeniyle yangın çıktı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.
Yangında, 2 dönümlük alanda bulunan ağaçlar zarar gördü.