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Elektrik tellerinden çıkan kıvılcımlar korkuttu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Elektrik tellerinden çıkan kıvılcımlar korkuttu Hatay'ın Samandağ ilçesinde birbiriyle temas eden elektrik tellerinin oluşturduğu kıvılcımlar mahalle sakinlerini endişelendirdi.

HATAY (İHA) - Elektrik tellerinden çıkan kıvılcımlar korkuttu

HATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesinde birbiriyle temas eden elektrik tellerinin oluşturduğu kıvılcımlar mahalle sakinlerini endişelendirdi.

İlçeye bağlı Çiğdede mahallesinde, gece saatlerinde birbirine değen elektrik telleri kısa devre yaptı. Kıvılcım çıkaran teller, mahalle sakinleri tarafından endişeye neden oldu. Patlama sesi de oluşturan elektrik telleri için ilgili kuruma ihbarda bulunuldu. O anlar, vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Elektrik tellerinden çıkan kıvılcımlar korkuttu

Elektrik tellerinden çıkan kıvılcımlar korkuttu

Elektrik tellerinden çıkan kıvılcımlar korkuttu

İhlas Haber Ajansı / Alican Gümüş - 3. Sayfa

Samandağ, Hatay, 3. Sayfa, Haberler

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