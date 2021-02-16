Elektrik tellerinden çıkan kıvılcımlar korkuttu
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Elektrik tellerinden çıkan kıvılcımlar korkuttu

16.02.2021 13:40 | Son Güncelleme: 16.02.2021 13:45
Elektrik tellerinden çıkan kıvılcımlar korkuttu

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde birbiriyle temas eden elektrik tellerinin oluşturduğu kıvılcımlar mahalleliyi endişelendirdi.

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde birbiriyle temas eden elektrik tellerinin oluşturduğu kıvılcımlar mahalleliyi endişelendirdi.

Ereğli ilçesi Yeşiltepe Mahallesi Sarıkorkmaz Sokak'ta gece saatlerinde birbirine değen elektrik telleri kısa devre yaptı. Kıvılcımlar çıkan teller, mahallelide endişeye neden oldu. Patlama sesi de yaratan elektrik telleri için ilgili kuruma ihbarda bulunuldu. O anlar, vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.


Elektrik tellerinden çıkan kıvılcımlar korkuttu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sinan KABATEPE

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