Elektrik tellerinden çıkan kıvılcımlar korkuttu

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde birbiriyle temas eden elektrik tellerinin oluşturduğu kıvılcımlar mahalleliyi endişelendirdi.

Ereğli ilçesi Yeşiltepe Mahallesi Sarıkorkmaz Sokak'ta gece saatlerinde birbirine değen elektrik telleri kısa devre yaptı. Kıvılcımlar çıkan teller, mahallelide endişeye neden oldu. Patlama sesi de yaratan elektrik telleri için ilgili kuruma ihbarda bulunuldu. O anlar, vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sinan KABATEPE