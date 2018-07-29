Elektrik tellerinde karga kurtarma operasyonu

SİVAS - Sivas'ta elektrik tellerinde mahsur kalan karga Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş. ekipleri kurtardı.

Dün akşam saatlerinde Yenişehir Mahallesi'nde elektrik tellerinde bir karganın mahsur kaldığını görenler durumu ÇEDAŞ ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler sağ ayağındaki ip nedeniyle elektrik tellerine takılan kuşu kurtarmak için çalışma başlattı. Kargaya zarar gelmesin diye hassas bir şekilde çalışan ekipleri yarım saat süren bir çalışmanın ardından kargayı mahsur kaldığı elektrik tellerinden kurtardı. Özgürlüğüne kavuşan karga daha sonra doğal hayatını salıverildi.