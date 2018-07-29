Elektrik Tellerinde Karga Kurtarma Operasyonu

Sivas'ta elektrik tellerine takılan karga, elektrik dağıtım firması ekipleri tarafından kurtarıldı.

Dün akşam Yenişehir Mahallesi'nde elektrik tellerine bir karganın takıldığını gören vatandaşlar, durumu Çamlıbel Elektrik Dağıtım AŞ (ÇEDAŞ) ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, sağ ayağındaki ip nedeniyle elektrik tellerine takılan kuşu kurtarmak için çalışma başlattı. Kargaya zarar gelmesin diye hassas bir şekilde çalışan ekipler, yarım saat süren çalışmanın ardından kargayı elektrik tellerinden kurtardı. Karga daha sonra doğal hayatına salındı. - SİVAS