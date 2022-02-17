Elektrik Tellerinde Asılı Kalan Tembel Hayvan Kurtarıldı - Haberler
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Elektrik Tellerinde Asılı Kalan Tembel Hayvan Kurtarıldı

DailyMotion.com - Güncel
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Kolombiya'da Antioquia'da bir tembel hayvan elektrik tellerinde asılı kaldı.

Kolombiya'da Antioquia'da bir tembel hayvan elektrik tellerinde asılı kaldı. Düşme ve akıma kapılma tehlikesiyle burun buruna gelen hayvanın yardımına kurtarma ekipleri koştu. Kurtarma operasyonu 20 dakika sürdü. Yara almadan kurtulan tembel hayvan yaşam alanına götürülerek doğaya bırakıldı

DailyMotion.com - Güncel

Kolombiya, Güncel, Haberler

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