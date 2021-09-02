Elektrik teline takılan serçeyi itfaiye ekipleri kurtardı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Elektrik teline takılan serçeyi itfaiye ekipleri kurtardı

Elektrik teline takılan serçeyi itfaiye ekipleri kurtardı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'nın Serik ilçesinde elektrik direğinde bulunan tellere takılan serçeyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Antalya'nın Serik ilçesinde elektrik direğinde bulunan tellere takılan serçeyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Serik ilçesine bağlı Sarıaba Terziler mevkiinde elektrik tellerinde çırpınan serçe kuşunu gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Bunun üzerine olay yerine gelen ekipler kuşu bulunduğu yerden kurtardı. Kurtarıldıktan sonra uçan serçe, kısa süre içerisinde gözden kayboldu. - ANTALYA

Elektrik teline takılan serçeyi itfaiye ekipleri kurtardı
Elektrik teline takılan serçeyi itfaiye ekipleri kurtardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Erkek arkadaşı tarafından pencereden atılan genç hemşire, davada 'müşteki sanık' olarak görülmesine tepki gösterdi
Erkek arkadaşı tarafından pencereden atılan genç hemşire, davada "müşteki sanık" olarak görülmesine tepki gösterdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mansur Yavaş Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Mesut Akusta Deniz Akkaya Haluk Levent Mahsun Kırmızıgül
Spor Muslera Umut Meraş Enner Valencia Oğulcan Çağlayan Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Elektrik teline takılan serçeyi itfaiye ekipleri kurtardı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.09.2021 10:17:44. #1.13#

title