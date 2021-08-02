Elektrik teline çarpan atmaca arazi yangınına sebep oldu
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Elektrik teline çarpan atmaca arazi yangınına sebep oldu

İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Tokmak - Haberler | Yerel

Elektrik teline çarpan atmaca arazi yangınına sebep oldu Balıkesir'in Susurluk ilçesine bağlı Yahyaköy'de elektrik telline çarpan atmaca, 150 dönüm makilik ve çalılık alanın yanmasına sebep oldu.

Elektrik teline çarpan atmaca arazi yangınına sebep oldu

BALIKESİR - Balıkesir'in Susurluk ilçesine bağlı Yahyaköy'de elektrik telline çarpan atmaca, 150 dönüm makilik ve çalılık alanın yanmasına sebep oldu.

Susurluk ilçesine bağlı Yahyaköy'de arazi yangınına itfaiye ve orman ekipleri ile köylü vatandaşlar müdahale etti. Yangın söndürüldü.

Çok sayıda itfaiye aracı, su nakil aracı, arözöz ile orman ve belediye ekibinin müdahale ettiği yangına telef olan atmacanın sebep olduğu ortaya çıktı.

Atmacanın elektrik akımına kapılarak yanması ve araziyi tutuşturması sonucu 150 dönüm makilik ve otlu alanın yandığı bildirildi

Elektrik teline çarpan atmaca arazi yangınına sebep oldu
Elektrik teline çarpan atmaca arazi yangınına sebep oldu
Elektrik teline çarpan atmaca arazi yangınına sebep oldu
Elektrik teline çarpan atmaca arazi yangınına sebep oldu
Elektrik teline çarpan atmaca arazi yangınına sebep oldu
Elektrik teline çarpan atmaca arazi yangınına sebep oldu
Elektrik teline çarpan atmaca arazi yangınına sebep oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Tokmak

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