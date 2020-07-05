Elektrik teknisyeni, kızına atık malzemelerden drone ve akülü araba yaptı
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Elektrik teknisyeni, kızına atık malzemelerden drone ve akülü araba yaptı

Balıkesir'in Manyas ilçesinde yaşayan elektrik teknisyeni Mustafa Süner, kızının isteği üzerine atık malzemelerden drone ve akülü araba üretti.

Elektrik teknisyeni, kızına atık malzemelerden drone ve akülü araba yaptı
05.07.2020 10:51 | Son Güncelleme: 05.07.2020 11:26

Balıkesir'in Manyas ilçesinde yaşayan elektrik teknisyeni Mustafa Süner, kızının isteği üzerine atık malzemelerden drone ve akülü araba üretti.

Manyas'ın Atatürk Mahallesi'nde ikamet eden ve Bandırma ilçesinde özel bir rüzgar enerji santralinde çalışan 38 yaşındaki Süner'in kızı Zeynep Süner (8), babasından drone ile akülü araba istedi.

Kızının talebini yerine getirmek isteyen baba Süner, hurdacılardan temin ettiği materyalleri değerlendirerek evinin bodrum katındaki bir odayı atölyeye dönüştürdü. Burada çalışmalarını yürüten Süner, kızı için drone ve akülü araç yaptı.

Mustafa Süner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, drone için proje dahil her şeyin kendi üretimi olduğunu söyledi.

Taşıyıcı bölümü de kendisinin ürettiğini belirten Süner, fiberglas malzeme kullandığını anlattı.

Motoru "KK 2-12" olarak bilinen işletim sistemiyle desteklediği bilgisini veren Süner, pervane seçimini de buna göre yaptığını dile getirdi.

Başarılı şekilde tamamladığı cihazının, küçük eksiklerinin tamamlanmasıyla rahatlıkla kullanılabileceğini aktaran Süner, şöyle konuştu:

"Kızımın akülü araç isteği de vardı, hem onu mutlu etmek hem de boş zamanlarımı değerlendirmek, bir de atık malzemeleri geri dönüşüme kazandırmak adına hurda kamyonu 30 liraya satın aldım. Kendi imkanlarımla boyayıp temizleyip motor ve şanzıman kısımları dahil tamamen bakımlarını yaptım. Bugün dünya genelinde batarya kullanımı ve tüketimi ülke genelinde büyük bir sıkıntıdır. Biz bu anlamda bataryalarımızı çöpe göndermek yerine geri dönüşüme kazandırdık. İyi kötü kullanılan hemen her cihaz veya alet en küçük bir arızada çöpe atılıyor. Bu ülkemiz için israf, buna gönlümüz elvermiyor. Bu anlamda hurdacılarda işe yaradığından emin olduğum her şeyi satın alıyorum."

Zeynep Süner ise "Babama bu arabaları yaptığı için teşekkür ediyorum, onlarla bahçede geziyorum." dedi.

Kaynak: AA

Manşet

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