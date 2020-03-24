'Elektrik, su ve doğalgaz ödemeleri ileri bir tarihe ertelenmeli' çağrısı Bilecik Giyim Mensucat Odası Başkanı Haşim Balcı, Korona virüsü nedeniyle kapalı olan dükkanların elektrik, su ve doğalgaz ödemeleri ileri bir tarihe ertelenmesi çağrısı yaptı.

Bilecik Giyim Mensucat Odası Başkanı Haşim Balcı, Korona virüsü nedeniyle kapalı olan dükkanların elektrik, su ve doğalgaz ödemeleri ileri bir tarihe ertelenmesi çağrısı yaptı.

Odası Başkanı Balcı, yaptığı açıklamada, Covid- 19 (Korna virüsü) yüzünden önce kafeteryalar daha sonra lokantalar ve kuaförler devlet tarafından kapatıldığını söyledi. Devletin ve belediyenin kararı ile kapatılan esnafın kiraları, su paraları, elektrik ve doğalgaz kesintileri devam etmekte olduğunu anlatan Balcı sözlerine şöyle devam etti;

"Faturaları ödeyemeyen esnafımıza tebligatlar gitmeye devam etmektedir. Bu zorlu süreçte esnaf arkadaşlarımıza kira desteği açıklaması şart olmuştur. Elektrik, su ve doğalgaz ödemeleri ileri bir tarihe ertelenmesi gerekmektedir. Yoksa küçük olan esnafın günlük para kazanmadan bu çarkı döndürebilmesi çok zordur.Devletimizden ve belediyemizden lütfen bu zorlu süreçte dükkanlarını kapatan esnafı düşünmelerini önemle rica ediyorum." - BİLECİK

Kaynak: İHA