Son dakika haberi: ELEKTRİK SOBASI DEVRİLDİ, ÇIKAN YANGINDA EVDEKİ ÇİFT YARALANDI - Haberler
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Son dakika haberi: ELEKTRİK SOBASI DEVRİLDİ, ÇIKAN YANGINDA EVDEKİ ÇİFT YARALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre ŞANLIURFA'da bir apartmandaki dairede elektrik sobasının devrilmesi sonucu çıkan yangında Ahmet (60) ve Saliha Acar (57) çifti, yaralandı.

ŞANLIURFA'da bir apartmandaki dairede elektrik sobasının devrilmesi sonucu çıkan yangında Ahmet (60) ve Saliha Acar (57) çifti, yaralandı.

Yangın, sabah saatlerinde Narlıkuyu Mahallesi'ndeki bir apartmanın giriş katında meydana geldi. İddiaya göre, Ahmet-Saliha Acar çiftinin ısınmak için yaktığı elektrikli soba devrilince yangın çıktı. Dumanı gören komşuları, durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale edip kontrol altına aldı. Adrese giren ekipler, vücutlarında yanıklar oluşan Acar çiftini ise baygın halde buldu. İlk müdahalenin ardından çift, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son dakika haberi: ELEKTRİK SOBASI DEVRİLDİ, ÇIKAN YANGINDA EVDEKİ ÇİFT YARALANDI

Son dakika haberi: ELEKTRİK SOBASI DEVRİLDİ, ÇIKAN YANGINDA EVDEKİ ÇİFT YARALANDI

Son dakika haberi: ELEKTRİK SOBASI DEVRİLDİ, ÇIKAN YANGINDA EVDEKİ ÇİFT YARALANDI

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Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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