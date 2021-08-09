Elektrik sistemleri bakım ve onarımdan geçiyor
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Elektrik sistemleri bakım ve onarımdan geçiyor

Elektrik sistemleri bakım ve onarımdan geçiyor
Bültenler - Haberler | Güncel

HATSU, içme ve kullanma suyunun depolardan hatlara iletildiği terfi noktaları ile kuyulardaki elektrik sistemlerinde bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını sürdürüyor.

İçme suyu iletilen tesislerdeki işleyişin aksamaması adına elektrik enerjisi sağlayan gerilim hatlarındaki sistemlerde bakım çalışmalarının rutin olarak yapıldığını aktaran HATSU, içme suyu tesislerindeki elektrik panoları, jeneratörlerin, pompaların ve haberleşme sistemlerinin de bakımdan geçtiğini vurguladı.

Yaşanan pandemi sürecinde büyük önemi olan suyun sağlıklı şekilde iletilmesi adına gece gündüz demeden mobil ekiplerin sahada olduğuna dikkat çeken HATSU, su kaybının önüne geçmek adına gerekli işlemlerin süreceğine dikkat çekti.

Kaynak: Bültenler

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