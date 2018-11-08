Elektrik Şirketlerine Uygulanan Bazı Cezalar Yeniden Düzenlendi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) Fiyat Eşitleme Mekanizması Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'i, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, elektrik tüketicilerinin dağıtım bölgeleri arasındaki maliyet farklılıklarından kısmen veya tamamen korunmasını sağlayan fiyat eşitleme mekanizması uyarınca, destek tutarı ödemesi gereken dağıtım şirketleri ile görevli tedarik şirketleri, vadesi geçen miktara Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'da belirlenen yüzde 4'lük gecikme zammını 2 katı düzeyinde yüzde 8 olarak ödeyecek.

AMAÇ TÜKETİCİLERİ FİYAT FARKLILIKLARINDAN KORUMAK

Söz konusu tutarların desteklenecek şirketlere aktarılmasında bu oran 1,5 kat olarak uygulanacak. Ödemelerde aksaklığa sebebiyet veren şirketlerden söz konusu risklerin karşılığı olarak teminat talep edilebilecek. Fiyat Eşitleme Mekanizmasıyla tüketicilerin, dağıtım şirketleri arasındaki ve düzenlemeye tabi faaliyetleri açısından görevli tedarik şirketleri arasındaki maliyet farklılıkları nedeniyle var olan fiyat farklılıklarından kısmen veya tamamen korunması amaçlanıyor.

ÖDEMELER HER AYIN 15'İNDE YAPILIYOR

Mekanizmanın uygulanması sonucunda dağıtım şirketleri ile görevli tedarik şirketlerinin destek tutarları, EPDK tarafından hesaplanarak ödeme tarihinden önce taraflara bildiriliyor. Hesaplamalar neticesinde ilgili perakende satış tarife dönemi için destekleyici durumda olan dağıtım şirketleri ile görevli tedarik şirketleri, hesaplanan tutarları eşit taksitler halinde ve her ayın 15'ine kadar ilgili kuruma ödüyor.