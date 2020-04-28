Elektrik şirketinin 'fatura' mesajı sosyal mesafeyi deldirdi Denizli'de ve çevresindeki elektrik dağıtan AYDEM firması korona mücadele önlemleri süresi içerisinde vatandaşlara elektrik faturalarını ödemeleri konusunda SMS gönderince aboneler soluğu fatura merkezleri önünde aldı.

Denizli'de ve çevresindeki elektrik dağıtan AYDEM firması korona mücadele önlemleri süresi içerisinde vatandaşlara elektrik faturalarını ödemeleri konusunda SMS gönderince aboneler soluğu fatura merkezleri önünde aldı. Yoğunluk nedeniyle zaman zaman sosyal mesafe kuralları delinirken, gelen ihbarlar üzerine fatura ödeme merkezi önüne sık sık polis ekipleri gönderildi.

Denizli ile birlikte Ege Bölgesi'nin birçok kentinde elektrik dağıtımı yapan AYDEM isimli elektrik firması korona virüs tedbirlerine rağmen abonelerine fatura ödemeleri konusunda SMS gönderince özellikle yaşları büyük olan ve online hizmetleri kullanamayan onlarca vatandaş firmanın fatura ödeme merkezi önüne akın etti. Merkez önünde metrelerce uzun kuyruklar oluşurken, zaman zaman kuyrukta sosyal mesafe kuralı da hiçe sayıldı. Durumu gören çevredeki vatandaşlar ise ihbarda bulununca bölgeye polis gönderildi. Kuyruğun olduğu yere gelen polis ekipleri ise megafonlarla uyarılarda bulunarak birbirlerine fazla yaklaşmamalarını istedi.

"Fatura üzerine fatura da bindiriyorlar, 30-40 TL açma kesme parası alıyorlar"

Bazı vatandaşlar uzun süre sırada beklemekten sıkılınca evlerinin yolunu tutarken, kimi vatandaş ise ağaç gölgelerinde sırasının gelmesini bekledi. Fatura ödemek için gelen vatandaşlardan Ahmet Yanar, "Aşağı yukarı bir saatten beri kuyruktayım. Bir adım da ilerlediğimiz de yok. Faturaların ödenmeyeceği söyleniyor da her faturanın üzerine 25, 30 TL yüklüyorlar. En iyisi geleyim, ödeyeyim de 30 TL'den kurtulalım. Ona geliyoruz, o da olmuyor. Postaneye bankaya gidiyoruz, oralar da almıyor. Hadi kuyruğa girdik, buyurun. Saat 9'da başlasalar olmuyor mu? Bu kadar insanı bu sıcakta bekletiyorlar. 'Tamam' biz ödeyelim paramız, borç ederiz bir şekilde öderiz. İşimiz yok gücümüz yok. Emeklide değiliz. Parayı bulup geliyoruz, onu da ödeyemiyoruz. Fatura üzerine fatura da bindiriyorlar. 30-40 TL açma-kesme parası alıyorlar. Kardeşim o zaman benim paramı al, geliyorum almıyorsun. Benim hiç mi işim gücüm yok. Saatlerce burada bekliyorum" dedi.

AYDEM'in gönderdiği SMS ile fatura ödemek için uzun kuyruklar oluşturarak dakikalarca sırada bekleyen vatandaşlar borçlarını ödedikten sonra evlerinin yolunu tuttu. Uzun kuyruklardan geriye ise korona virüs ile mücadelenin hat safhada olduğu şu günlerde sosyal mesafenin hiçe sayıldığı görüntüler kaldı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA