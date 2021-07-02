Elektrik şirketi 'Devler Ligi'nde ilk 100'e girdi
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Elektrik şirketi 'Devler Ligi'nde ilk 100'e girdi

Elektrik şirketi 'Devler Ligi'nde ilk 100'e girdi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

İş dünyası dergilerinden Fortune'un Türkiye'nin en büyük şirketlerini belirlediği "Fortune 500" araştırmasının sonuçları açıklandı.

İş dünyası dergilerinden Fortune'un Türkiye'nin en büyük şirketlerini belirlediği "Fortune 500" araştırmasının sonuçları açıklandı. Elektrik şirketi Sepaş Enerji, bu yıl da "Devler Ligi'nde" ilk 100 arasına girmeyi başardığını duyurdu.

Her yıl Türkiye'nin en büyük 500 şirketini ortaya koyan "Fortune 500" araştırması tamamlanarak kamuoyuyla paylaşıldı. Şirketlerin, 2020'deki net satış rakamlarına göre yapılan sıralamaya göre en önde gelen 500 şirketten oluşan 2021 listesi hazırlandı. Konutlardan ticarethane ve büyük sanayi kuruluşlarına dek uzanan geniş yelpazede, Türkiye genelinde 4 milyon kişiye elektrik hizmeti sunan Sepaş Enerji, araştırma kapsamındaki en büyük 500 şirket listesinde bu sene de ilk 100 arasına girerek 85'inci sıranın sahibi oldu. Geçtiğimiz yıl 4.172.560.000 TL net satış gerçekleştiren şirket, Çalışan Başına Satış Hacmi kategorisinde de 47'nci oldu. Şirket, Enerji sektörel listesinde ise 11'inci basamağa yerleşti.

"MÜŞTERİLERİMİZİN YANINDA OLABİLECEĞİMİZ KAMPYANYALAR GELİŞTİRDİK"

Sepaş Enerji CEO'su Çağrı Poyraz, 2020'deki zorlu koşullara rağmen etkili bir performans gösterdiklerini belirterek, "Yıl boyunca büyük bir özveri göstererek iş sürekliliğimizi koruduk. Zor bir dönem olduğunu aklımızdan çıkarmadan müşterilerimiz için kolaylaştırıcı çözümler geliştirirken hizmetlerimizin de kurgusunu genişletip esnettik. Öncelikle müşterilerimizin yanında olabileceğimiz kampanyalar geliştirip hizmet kanallarımızı çeşitlendirdik. Zorlu geçen senede Sepaş Enerji'yi bir kez daha en büyük 100 şirket arasına taşıyan ailenin parçası olmaktan dolayı gurur duyuyorum. Tüm çalışma arkadaşlarıma ve paydaşlarımıza teşekkür ederim" diye konuştu.


Elektrik şirketi 'Devler Ligi'nde ilk 100'e girdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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