Elektrik Şirketi Çalışanlarına Saldırı İddiası

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde Dicle Elektrik Dağıtım AŞ çalışanlarını darbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İddiaya göre, Almaşar Mahallesi'nde kaçak elektrik denetimi yapan firma çalışanları A.Y. ve H.Ş'nin içinde bulunduğu araç, bir grup tarafından durduruldu. Silah tehdidiyle darbedilen, cep telefonları ile bilgisayarlarına zarar verilen çalışanlar, bir süre sonra olay yerinden kaçmayı başardı.

Durumun bildirildiği jandarma ekipleri, olaya karıştığı tespit edilen 8 şüpheliyi gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ferdi K, Cumali K, İsmail K, Ahmet G. ve Mehmet Ali K. tutuklandı. Diğer zanlılar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA