Elektrik sayacı okumaya gittiği evde köpeklerin saldırısına uğrayan kişi yaralandı
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde, elektrik sayacı okumak için gittiği evde pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısına uğrayan kişi tedaviye alındı.
20.07.2020 18:45 | Son Güncelleme: 20.07.2020 19:51
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde, elektrik sayacı okumak için gittiği evde pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısına uğrayan kişi tedaviye alındı.
Gülpınar Mahallesi'nde U.Y'ye ait evin bahçesinde köpeğin saldırısına uğrayan Hayati Güler (51) yaralandı.
Güler, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Muğla Şube Müdürlüğü ekiplerince el konulan köpekler, Köyceğiz Belediyesine ait barınağa götürüldü.
Köpeklerin sahibine de 20 bin lira ceza kesildi.
Köyceğiz Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: AA