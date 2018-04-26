Elektrik Santrallerinde Üretim Kesintisi

Spot elektrik piyasasında işlem yapan 27 elektrik santralinde üretim kesintisi oldu.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, Dengeleme Güç Piyasası'nda tekliflerin verilmeye başlandığı saat 14.00'e kadar 4 bin 202 megavat kurulu güce sahip 27 elektrik santrali üretim kesintisi bildiriminde bulundu.

En büyük kesinti, 816 megavat kapasiteli İstanbul Fuel Oil ve Doğalgaz Kombine Çevrim (B) Santrali'nde gerçekleşti. Santralde teknik arıza nedeniyle başlayan kesinti yaklaşık 6 saat sürdü.