Elektrik Santrallerinde Üretim Kesintisi
Spot elektrik piyasasında işlem yapan 20 elektrik santralinde üretim kesintisi oldu.
Spot elektrik piyasasında işlem yapan 20 elektrik santralinde üretim kesintisi oldu.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, Dengeleme Güç Piyasası'nda tekliflerin verilmeye başlandığı saat 14.00'e kadar 4 bin 384 megavat kurulu güce sahip 20 elektrik santrali üretim kesintisi bildiriminde bulundu.
En büyük kesinti, Kahramanmaraş'taki bin 440 megavat kapasiteli Afşin Elbistan-B Termik Santrali'nde gerçekleşti. Santralde teknik arıza nedeniyle başlayan kesinti yaklaşık 6 saat sürdü.