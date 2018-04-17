Elektrik Santrallerinde Üretim Kesintisi

Spot elektrik piyasasında işlem yapan 20 elektrik santralinde üretim kesintisi oldu.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, Dengeleme Güç Piyasası'nda tekliflerin verilmeye başlandığı saat 14.00'e kadar 4 bin 384 megavat kurulu güce sahip 20 elektrik santrali üretim kesintisi bildiriminde bulundu.

En büyük kesinti, Kahramanmaraş'taki bin 440 megavat kapasiteli Afşin Elbistan-B Termik Santrali'nde gerçekleşti. Santralde teknik arıza nedeniyle başlayan kesinti yaklaşık 6 saat sürdü.