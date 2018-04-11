Elektrik Santrallerinde Üretim Kesintisi

Spot elektrik piyasasında işlem yapan 16 elektrik santralinde üretim kesintisi oldu.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, Dengeleme Güç Piyasası'nda tekliflerin verilmeye başlandığı saat 14.00'e kadar 2 bin 244 megavat kurulu güce sahip 16 elektrik santrali üretim kesintisi bildiriminde bulundu.

En büyük kesinti, Kırıkkale'deki 853 megavat kapasiteli İç Anadolu Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali'nde gerçekleşti. Santralde teknik arıza nedeniyle 13.06'da başlayan kesintinin gece yarısına kadar süreceği bildirildi.