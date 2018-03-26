Elektrik Santrallerinde Üretim Kesintisi

Spot elektrik piyasasında işlem yapan 19 elektrik santralinde üretim kesintisi oldu.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, Dengeleme Güç Piyasası'nda tekliflerin verilmeye başlandığı saat 14.00'e kadar 2 bin 727 megavat kurulu güce sahip 19 elektrik santrali üretim kesintisi bildiriminde bulundu.

En büyük kesinti, Zonguldak'taki toplam 860 megavat kapasiteli Eren Enerji Termik Santrali'nin ZETES 1 ve ZETES 3-A ünitelerinde gerçekleşti. Santralin 160 megavat kapasiteli ZETES 1 ünitesinde start-up çalışması nedeniyle başlayan kesinti 2 saat sürdü. Santralin 700 megavat kapasiteli ZETES 3-A ünitesinde değirmen arızası nedeniyle başlayan kesinti ise yaklaşık 1 saat sürdü.