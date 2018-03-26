Elektrik Santrallerinde Üretim Kesintisi
Spot elektrik piyasasında işlem yapan 19 elektrik santralinde üretim kesintisi oldu.
Spot elektrik piyasasında işlem yapan 19 elektrik santralinde üretim kesintisi oldu.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, Dengeleme Güç Piyasası'nda tekliflerin verilmeye başlandığı saat 14.00'e kadar 2 bin 727 megavat kurulu güce sahip 19 elektrik santrali üretim kesintisi bildiriminde bulundu.
En büyük kesinti, Zonguldak'taki toplam 860 megavat kapasiteli Eren Enerji Termik Santrali'nin ZETES 1 ve ZETES 3-A ünitelerinde gerçekleşti. Santralin 160 megavat kapasiteli ZETES 1 ünitesinde start-up çalışması nedeniyle başlayan kesinti 2 saat sürdü. Santralin 700 megavat kapasiteli ZETES 3-A ünitesinde değirmen arızası nedeniyle başlayan kesinti ise yaklaşık 1 saat sürdü.