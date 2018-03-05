Elektrik Santrallerinde Üretim Kesintisi

Spot elektrik piyasasında işlem yapan 29 elektrik santralinde üretim kesintisi oldu.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, Dengeleme Güç Piyasası'nda tekliflerin verilmeye başlandığı saat 14.00'e kadar 6 bin 614 megavat kurulu güce sahip 29 elektrik santrali üretim kesintisi bildiriminde bulundu.

En büyük kesinti, Çanakkale'deki bin 614 megavat kapasiteli Cenal Karabiga Termik Santrali'nde gerçekleşti. Santralde kazan ısı basıncı arızası nedeniyle başlayan kesinti, yaklaşık 1 saat sürdü.