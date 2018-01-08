Elektrik Santrallerinde Üretim Kesintisi

Spot elektrik piyasasında işlem yapan 13 elektrik santralinde üretim kesintisi oldu.



Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, Dengeleme Güç Piyasası'nda tekliflerin verilmeye başlandığı saat 14.00'e kadar 3 bin 868 megavat kurulu güce sahip 13 elektrik santrali üretim kesintisi bildiriminde bulundu.



En büyük kesinti, 797,70 megavat kapasiteli Gebze Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali'nde gerçekleşti. Santralde gaz kontrol sistemi arızası nedeniyle 13.11'de başlayan kesintinin, 14.59'a kadar süreceği bildirildi.