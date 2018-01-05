Elektrik Santrallerinde Üretim Kesintisi

Spot elektrik piyasasında işlem yapan 8 elektrik santralinde üretim kesintisi oldu.



Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, Dengeleme Güç Piyasası'nda tekliflerin verilmeye başlandığı saat 14.00'e kadar 2 bin 388 megavat kurulu güce sahip 8 elektrik santrali üretim kesintisi bildiriminde bulundu.



En büyük kesinti, 797,40 megavat kapasiteli RWE Turcas Denizli Doğalgaz Santrali'nde gerçekleşti. Santralde vakum arızası nedeniyle başlayan kesinti, 6 saat 8 dakika sürdü.